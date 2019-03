Topambtenaar snoeihard voor politici: “Belgen betalen te veel voor te weinig diensten”

Frank Van Massenhove, de bekendste overheidsmanager van ons land, gaat met pensioen. In een reeks interviews haalt hij snoeihard uit naar de politiek in ons land. “De Belgen betalen te veel voor te weinig diensten. Ons land is zo goed als onwerkbaar geworden”

“België wordt écht slecht bestuurd.” Frank Van Massenhove neemt geen blad voor de mond nu zijn pensioen nadert. De 64-jarige voorzitter van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid neemt afscheid met een reeks interviews waar hij zich bijzonder kritisch uitlaat over de staat van ons land en over politici in het bijzonder.

Hij noemt België “complex en zelfs zo goed als onwerkbaar”. “We hebben reusachtig veel bestuurslagen en dat heeft hallucinante gevolgen”, zegt hij in de krant De Tijd.

“Mensen met een beperking die een uitkering willen, moeten bij de FOD Sociale Zekerheid zijn. Voor een rolstoel moeten ze naar een Vlaams agentschap, willen ze een speciale rolstoel, dan moeten ze aankloppen bij het RIZIV. Waanzin. De eerste en een deel van de tweede staatshervorming waren misschien nuttig. De vier erna zijn een ramp voor ons land want ze hebben alles enkel ingewikkelder en zelfs onwerkbaar gemaakt.’

Hij vindt dat de Belgen “te veel betalen voor te weinig dienstverlening”. “Wij betalen evenveel belastingen als de Zweden. Maar de Zweden krijgen er een veel performantere staat voor terug, met een veel betere dienstverlening. Het gevolg is dat de Zweden het niet erg vinden om te betalen, en dat de Belg het gevoel heeft dat hij veel betaalt voor weinig kwaliteit.”

“Traditionele partijen zijn bang”

Veel beterschap ziet Van Massenhove niet. “Politici schieten maar in actie als ze op het punt staan van de klif te vallen”, zegt hij in Knack.

“De traditionele partijen zijn intussen zo klein geworden dat het verlies van enkele procentpunten betekent dat ze ophouden te bestaan. Ze proberen vandaag geen kiezers meer te winnen, maar er geen meer te verliezen. Daardoor zijn ze bang voor alles wat in de pers verschijnt en houden ze zich vooral bezig met de waan van de dag.”

