Priesters zetten per ongeluk pornosterren op de cover van parochieblad

Een priester op leeftijd heeft zijn parochieblaadje een stuk aantrekkelijker gemaakt. Per ongeluk. Voor de cover zocht hij online naar een beeld van een zedig getrouwd koppel met ruzie, maar hij koos voor een plaatje van twee Amerikaanse pornosterren. “Misschien heeft ze inderdaad nogal een diep decolleté.”

Pastoor Don Antonio (77) van de Spaanse gemeente O Grove, in de regio Galicia, was zich van geen kwaad bewust toen hij op zoek ging naar een illustratie bij een artikel over relatieperikelen en het belang van een goede dialoog. “Kwade koppels” had hij als zoekterm ingegeven, en het plaatje van de Amerikaanse pornosterren Johnny Sins en Jayden Jaymes leek hem een perfect. Iets wat een opmerkzame parochiaan kort na het verschijnen ontdekte. Al even per ongeluk, allicht.

Het verhaal gaat intussen in heel Spanje over de tongen. “Gezien zijn leeftijd, is het al sterk dat hij nog zo veel op de computer doet”, zegt Don Ventura (34), de jongere collega van priester Antonio, in de Spaanse krant El País. “Spijtig dat mensen deze anekdote nu gebruiken om kritiek te geven op de Kerk. Maar het belangrijkste is dat mensen het artikel ook lezen.” De parochianen kunnen er alvast mee lachen. “Goed voor tijdens de volgende carnaval”, zegt één iemand. Een andere dame zag gewoon een normaal koppel. “Al is haar jurkje misschien inderdaad nogal diep uitgesneden.”