Belgische toerist slaat oplichter gebroken neus in Rome en moet zelf voor rechter komen

Twee Senegalese oplichters en hun Belgisch slachtoffer zullen zich voor een Italiaanse rechter moeten verantwoorden. De eerste twee voor oplichting, onze landgenoot voor slagen en verwondingen. Hij sloeg één van de afpersers een gebroken neus.

Alles begon in een gezellige bar in Rome, in de wijk Trastevere. Een Belgische toerist dronk er samen met vrienden een pintje toen een onbekende Senegalese man zich opdrong aan het gezelschap. Na een tijdje vond het vriendengroepje het welletjes en maakten ze de man duidelijk dat hij beter kon vertrekken. Dat deed hij ook onmiddellijk. Met de gsm van de Belg, zo stelde hij kort nadien vast.

Vrijwel meteen daarna dook een tweede man op, ook van Senegalese afkomst. Hij beweerde dat hij voor 200 euro kon regelen dat hij zijn dure iPhone terug kreeg. De Belg betaalde hem maar stelde snel vast dat hij nu niet allen zijn gsm maar ook het geld kwijt was. Een gekende modus operandi, zo vertelde de politie hem nadien.

Op weg naar huis kwam het groepje vrienden de twee Senegalezen tegen in het centrum van de stad. Ze opereerden duidelijk in duo. De vrienden omsingelden hen, er werd wat geduwd en getrokken en er vielen rake klappen. Uiteindelijk moest de politie tussenbeide komen.

De Senegalese man die de gsm stal, liep bij de schermutselingen een neusbreuk op. De man, zonder vaste verblijfplaats, is 25 dagen ‘werkonbekwaam’ verklaard. Samen met zijn Senegalese vriend zal hij zich later voor de rechter moeten verantwoorden voor afpersing. De Belg die de 26-jarige Senegalees een neusbreuk sloeg, is aangeklaagd voor slagen en verwondingen. Ze werden na verhoor vrijgelaten.