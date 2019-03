Scheidsrechters krijgen vanaf nu vergoeding voor afzondering in Play-off 1

Het Referee Office van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft een akkoord bereikt met de assistent-scheidsrechters en videorefs die in Play-off 1 op afzondering moeten gaan daags voor de wedstrijd. Dat bevestigde scheidsrechtersbaas Johan Verbist woensdag aan Belga.

Daags voor hun wedstrijd verzamelen scheidsrechter, videoref en assistenten voortaan in Tubeke, waar ze zich voorbereiden op hun wedstrijd. Ze vertrekken dus niet meer van thuis en worden in het Belgian Football Center voorbereid op fysiek, tactisch en technisch vlak.

Voor de semiprofessionele scheidsrechters staat daar geen extra vergoeding tegenover, omdat zij een vaste verloning krijgen. Maar er moest nog wel onderhandeld worden over een vergoeding voor de assistenten en videorefs. Die gesprekken vonden afgelopen weekend plaats op de lentestage in Waterloo. Intussen is er een akkoord gevonden. Over het bedrag wilde Johan Verbist niets kwijt.

De afzondering geldt enkel voor de scheidsrechters die de wedstrijden in play-off 1 in goede banen moet leiden. De scheidsrechters voor play-off 2 en de play-downs in de Proximus League bereiden zich nog steeds thuis voor. “We bekijken op het einde van het seizoen of we de afzondering uitbreiden”, aldus Verbist.