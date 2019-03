Wat als... Play-off 1 verloopt zoals de reguliere competitie?

Vanavond wordt op Sclessin Play-off 1 afgetrapt met een duel tussen Standard en Antwerp. Met zes topclubs op amper zeven punten van elkaar is in de resterende tien speeldagen alles nog mogelijk. Nooit leek de uitslag van Play-off 1 minder voorspelbaar dan dit jaar. Daarom lieten we de onderlinge resultaten tussen de top-zes in de reguliere competitie eens los op de huidige stand. En wat blijkt? Er verandert helemaal niets.

Het cliché is zo oud als het voetbal zelf: kampioen word je tegen de kleintjes. Het was vorig jaar enigszins van toepassing op Club Brugge dat de basis voor zijn landstitel legde in de reguliere competitie door weinig steken te laten vallen tegen de kleinere teams uit de Jupiler Pro League. En vervolgens nipt standhield door in de play-offs Standard af te houden.

Anders is het voor KRC Genk dit seizoen. De Limburgers toonden zich in de reguliere competitie ook de kampioen van de topmatchen. Genk won zes van zijn tien duels tegen de andere deelnemers aan Play-off 1. Drie keer speelde het gelijk. Enkel op bezoek bij Club Brugge (3-1) verloor het. Goed voor 21 op 30 en het beste rapport van de top-zes. Club Brugge bracht het er met 19 op 30 ook nog redelijk vanaf. De andere vier teams zijn allemaal gebuisd.

Gewoon voor de lol: stel dat de resultaten in Play-off 1 exact dezelfde zouden zijn als in de reguliere competitie, dan zou dit betekenen dat KRC Genk met zes punten voorsprong op Club Brugge kampioen zou spelen. De huidige landskampioen zou op de tweede plaats negen punten meer tellen dan nummer drie Standard en tien punten meer dan nummer vier Anderlecht. AA Gent en Antwerp zouden met dezelfde punten op plaats vijf en zes eindigen. Eigenlijk zou er dus niets veranderen in vergelijking met de rangschikking in de reguliere competitie. In dit scenario zou de titelstrijd wel pas op de negende speeldag beslecht zijn (met een nederlaag van Club Brugge op Standard).

Virtueel eindklassement Play-off 1 *

KRC Genk: 53 ptn

Club Brugge: 47 ptn

Standard: 38 ptn

Anderlecht: 37 ptn

AA Gent: 34 ptn

Antwerp: 34 ptn

* als alle resultaten exact hetzelfde zouden zijn als in de reguliere competitie

Klassement bij de start van de Play-off 1

KRC Genk: 32 ptn

Club Brugge: 28 ptn

Standard: 27 ptn

Anderlecht: 26 ptn

AA Gent: 25 ptn

Antwerp: 25 ptn

Aantal punten in Play-off 1 *

KRC Genk: 21 ptn

Club Brugge: 19 ptn

Standard: 11 ptn

Anderlecht: 11 ptn

AA Gent: 9 ptn

Antwerp: 9 ptn

* als alle resultaten exact hetzelfde zouden zijn als in de reguliere competitie

RESULTATEN VAN ONDERLINGE DUELS IN REGULIERE COMPETITIE

Speeldag 1

Standard - Antwerp: 0-2

KRC Genk - Anderlecht: 1-0

Club Brugge - AA Gent: 1-1

Speeldag 2

Antwerp - KRC Genk: 2-4

AA Gent - Standard: 2-1

Anderlecht - Club Brugge: 2-2

Speeldag 3

KRC Genk - AA Gent: 3-1

Anderlecht - Antwerp: 1-1

Club Brugge - Standard: 3-0

Speeldag 4:

Standard - Anderlecht: 2-1

AA Gent - Antwerp: 0-0

KRC Genk - Club Brugge: 1-1

Speeldag 5

Standard - KRC Genk: 1-1

Anderlecht - AA Gent: 2-0

Antwerp - Club Brugge: 1-1

Speeldag 6

Antwerp - Standard: 1-1

AA Gent - KRC Genk: 1-5

Club Brugge - Anderlecht: 2-1

Speeldag 7

KRC Genk - Antwerp: 0-0

Anderlecht - Standard: 2-1

AA Gent - Club Brugge: 0-4

Speeldag 8

Standard - AA Gent: 3-2

Antwerp - Anderlecht: 0-1

Club Brugge - KRC Genk: 3-1

Speeldag 9

Antwerp - AA Gent: 2-2

Anderlecht - KRC Genk: 0-1

Standard - Club Brugge: 3-1

Speeldag 10

KRC Genk - Standard: 2-0

AA Gent - Anderlecht: 1-0

Club Brugge - Antwerp: 5-1