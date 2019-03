Nooit zo veel hardrijders: politie schrijft meer dan twee miljoen boetes uit, stijging van twintig procent

De federale politie heeft vorig jaar bijna twintig procent meer hardrijders geklist dan het jaar voordien. “Onze flitstoestellen stelden 1,62 miljoen overtredingen vast, tegenover 1,36 miljoen het jaar voordien”, zegt Christophe Brück van de federale wegpolitie. “Het bewijst dat we strikt moeten blijven controleren.”

Of het nu om vaste flitscamera’s gaat, om trajectcontroles of om mobiele controles: allemaal hebben ze vorig jaar meer hardrijders geflitst dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de federale wegpolitie waar de Sudpresse-kranten vandaag berichten. Zij zien het aantal snelheidsovertredingen fors stijgen op de Belgische snelwegen en gewestwegen waar zij controles houden.

“Onze radarcontroles hebben vorig jaar 1.624.728 onmiddellijke inningen en pv’s opgeleverd. In 2017 waren dat er 1.366.582”, zegt Christophe Brück van de federale wegpolitie in La Meuse. “Dat is 18,8 procent meer. Het is het bewijs dat we moeten blijven controleren op snelheid. Overdreven snelheid is één van de belangrijkste oorzaken van ongevallen op de weg.”

Vooral de vaste flitspalen stellen meer overtredingen vast. “We gaan van 262.486 naar 396.143 vaststellingen”, zegt Brück. “Dat is opmerkelijk, want zo heel veel vaste flitspalen zijn er in 2018 niet bijgekomen. We gaan hier iets tegen moeten doen.”

Met de zogenaamde “lidar” of “superflitspalen” die vaak langs wegwerkzaamheden staan, zijn 185.066 chauffeurs geklist. Ook dat is meer dan in 2017 (toen waren het er 143.000). De mobiele flitscamera’s noteerden 745.000 overtredingen, ook dát is veel meer dan het jaar voordien. “De trajectcontroles blijven zowat gelijk: 297.000 overtredingen, tegenover 281.000 het jaar voordien”, zegt Brück.

Daarbij komen nog zowat 600.000 snelheidsboetes die door lokale politiezones worden vastgesteld maar verwerkt worden door de federale politie. “Zo kom je aan 2,1 miljoen boetes, waarvan er 1,56 miljoen overtredingen begaan worden door Belgische chauffeurs en 593.000 door buitenlanders”, zegt Brück.