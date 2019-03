Chinezen verslinden Nederlandse film over moordlustige leeuw, maar in eigen land wil niemand hem zien

De Nederlandse film Prooi is een megasucces in China. 1,1 miljoen bezoekers trokken al naar de cinema voor een moordlustige leeuw. In eigen land is Prooi nochtans volledig geflopt.

Prooi is een thriller met een komische noot. Een leeuw ontsnapt op het platteland en belandt in de drukke straten van Amsterdam waar hij onderweg een hele resem aan slachtoffers maakt. Het had een cultklassieker kunnen worden maar Nederland moest de film niet, amper 30.000 bezoekers. Het was de slechtst bezochte film van regisseur Dick Maas ooit.

In China is het echter een echte kaskraker. Vorige week raakte bekend dat hij in 4.000 bioscopen zou gereleasd worden in het Nederlands. In drie dagen tijd trokken maar liefst 1,1 miljoen Chinezen naar de bioscoop om de film te bekijken een onverhoopt succes. Een verklaring is er niet. De regisseur zegt wel dat Chinezen wel houden van wat horror. Ook de idyllische straten van Amsterdam die prominent in beeld komen zouden er iets mee te maken kunnen hebben. Er is misschien nog hoop voor Jan Leyers en zijn ‘De Collega’s’.