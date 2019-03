Doodrijder van 5-jarig meisje reed “alsof hij een racegame aan het spelen was”

Sint-Niklaas - De bestuurder die in augustus van vorig jaar de 5-jarige Maymouna Diallo doodreed op de Antwerpse Steenweg in Sint-Niklaas riskeert negen jaar cel. Hij had op het moment van de aanrijding geen rijbewijs, reed aan overdreven snelheid en pleegde na het ongeval vluchtmisdrijf.

Het zware ongeval gebeurde op 20 augustus vlak voor de inrit van parking Lidl. De Nederlander A.C. (21) met Angolese roots reed met zijn geleende KIA in de richting van de Singel toen hij aan 90 kilometer per uur uit de bocht ging. De bestuurder raasde met zijn auto over het fietspad en het voetpad waar hij een moeder met haar twee kinderen wegmaaide. De 5-jarige Maymouna Diallo uit de Nieuwstraat in Sint-Niklaas overleefde de klap niet. Haar moeder werd zwaargewond en revalideert tot op vandaag. Haar andere dochtertje van 8 jaar, dat erbij was op het moment van de aanrijding, kwam er met enkele breuken vanaf.

“Dit verschrikkelijke ongeval is alleen maar kunnen gebeuren door het machogedrag van A.C.”, zei Kris Vincke, de advocaat van de familie Diallo. “Zelfs de passagiers die toen bij hem in de auto zaten zeiden dat hij veel te snel en te slecht reed. Het was alsof hij een racegame aan het spelen was, zeiden ze.”

“Alleen maar bezig met zichzelf”

Na het ongeval stapte A.C. weg van de slachtoffers. Volgens het parket pleegde hij daardoor duidelijk vluchtmisdrijf. “Terwijl anderen probeerden om de slachtoffers vanonder zijn auto te halen was hij alleen maar met zichzelf bezig”, aldus het openbaar ministerie. “Hij probeerde zijn verantwoordelijkheid te ontlopen en moest door omstaanders aangewezen worden als de bestuurder. A.C. werd uiteindelijk pas meer dan driehonderd meter van de plaats van het ongeval aangetroffen.”

Uit onderzoek bleek dat de man de avond voor het ongeval nog een joint had gerookt. Na haaranalyse werd vastgesteld dat hij een cannabis- en cocaïneverslaving heeft.

Voor alle aanklachten samen riskeert A.C. negen jaar cel, een rijverbod van elf jaar, een boete van 17.600 euro en het opnieuw afleggen van alle proeven. Hij riskeert ook voorgoed ongeschikt verklaard te worden om nog met een auto te rijden.

“Per ongeluk op gas getrapt”

Volgens Herwig Moons, de advocaat van A.C., had zijn client zich bij het aansnijden van de bocht vergist van pedaal. “Hij wou afremmen maar trapte verkeerdelijk op het gaspedaal”, aldus de raadsman. “Vluchtmisdrijf heeft hij nooit willen plegen. Hij was na het ongeval in shock. Pas later heeft hij beseft wat hij had aangericht.”

Vonnis volgende maand.