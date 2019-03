Koen Wauters heeft meer geluk dan Jean-Marie Pfaff: “Luxevilla’s worden weer goed verkocht. 10 procent afdingen gaat niet meer”

De luxevillamarkt in België kent weer een kleine opleving. Het idee dat villa’s lang te koop staan en ondertussen verloederen lijkt voorbij, zo zeggen toch de immomakelaars in het segment. Wel geven ze toe: “De prijzen zijn nu correcter.” Of dat echt zo is, mag u zelf beslissen: wij vonden enkele riante villa’s die nu te koop staan.