Verloren gewaande Picasso duikt na twintig jaar plots weer op dankzij nerveuze onderwereldfiguur

Alsof het een bestelling van Bol.com of een pakje van Zalando, zo is de ‘Buste de Femme’ van Pablo Picasso afgegeven aan het appartement van een gerenommeerd kunstkenner en -speurder in Amsterdam. Twintig jaar nadat het schilderij gestolen werd van het jacht van een schatrijke sjeik en als definitief verloren werd beschouwd. Het doek had al die jaren aan de muur gehangen bij een beruchte onderwereldfiguur en diende als onderpand voor drugs- en wapendeals. De waarde wordt op 25 miljoen euro geschat. Minstens.