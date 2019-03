NMBS start met “pitstop voor treinen” in Melle

Melle - In Melle heeft spoorwegmaatschappij NMBS donderdag een moderne werkplaats geopend voor treinen. Die zullen er op vier uur tijd een technische onderhoudsbeurt krijgen - “een pitstop”, aldus de NMBS - waardoor ze sneller opnieuw beschikbaar zullen zijn voor het reizigersverkeer. In de werkplaats werd in totaal bijna 160 miljoen euro geïnvesteerd.

De werkplaats in Melle is centraal gelegen op het spoornet en is een van de grootste ateliers van de NMBS. Vorig jaar liet de spoorwegmaatschappij in Luik en Hasselt ook werken uitvoeren aan haar werkplaatsen. CEO Sophie Dutordoir wil op die manier de performantie verhogen. “Dat is cruciaal nu we steeds meer treinreizigers hebben”, zei ze.

Ook ’s nachts werken

Aan de nieuwe werkplaats is vijf jaar gewerkt. Het onderhoud van de treinen gebeurt in twee moderne werkhallen van 200 meter lang, die samen 26 sporen hebben. Driehonderd medewerkers onderhouden er 160 reizigerstreinen en 90 locomotieven.

Arbeiders krijgen in het nieuwe atelier ook een goed uitgeruste en ergonomische werkplaats en werken volgens een efficiëntere werkmethode. Treinen worden in het nieuwe systeem niet langer een keer per maand gedurende een dag onderhouden, maar om de tien dagen gedurende maximaal vier uur. Die “pitstop” zorgt ervoor dat de trein sneller opnieuw beschikbaar is voor het reizigersverkeer. De technici werken ook ‘s nachts, zodat de meeste treinen tijdens de spitsuren beschikbaar zijn.

De NMBS investeerde 156 miljoen euro in de nieuwe werkplaats, spoornetbeheerder Infrabel stak zo’n 3 miljoen euro in onder meer de aanleg van wissels aan de inrit.