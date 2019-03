Duizenden internetklanten kunnen vanaf maandag niet meer online: provider stopt ermee

Telecomprovider Dommel gaat over vier dagen al zijn klanten afsluiten. Het bedrijf stopt ermee omdat het zijn rekeningen niet meer kan betalen.

Enkele duizenden klanten van Dommel kregen vannacht het bericht dat de dienstverlening op 31 maart stopgezet zal worden. Die boodschap staat ook op de website van het bedrijf. “Bijzonder vreemd dat het überhaupt mogelijk is dat klanten zonder overgangsperiode van het internet gegooid worden”, vindt een Dommel-klant uit Gent. Ook de mobiele klanten van Dommel zullen snel op zoek moeten gaan naar een andere provider

Officieel geldt een opzegperiode van een maand als een bedrijf het contract met zijn klanten wil opzeggen. “Maar heeft het zin om een sanctie op te leggen aan een bedrijf dat verdwijnt?’, vraagt Jimmy Smedts van de telecomwaakhond BIPT zich af. Deze instantie raadt klanten aan om zo snel mogelijk een andere oplossing te zoeken. Daarbij kunnen ze gebruikmaken van de website bestetarief.be. Luc Tuerlinckx, de ombudsman voor de telecomsector, geeft de klanten dezelfde raad. Hij heeft vandaag verschillende vragen en klachten ontvangen.

Dommel zelf wijst met een beschuldigende vinger naar Proximus. “We zijn gebotst op een stevige monopolist die zijn best doet om de toegang tot het telefoonnetwerk en bij uitbreiding tot breedband te beperken voor virtuele operatoren”. Bij Proximus zelf stelt men vast dat het bedrijf achter Dommel al maanden de rekening niet meer betaalde, en dat alle pogingen om daar een oplossing voor te vinden op niets zijn uitgedraaid. De rechter heeft Dommel zowel in eerste aanleg als in beroep in het ongelijk gesteld. “Daarom hebben we onze dienstverlening moeten stopzetten”, zegt Fabrice Gansbeke van Proximus. Dat betekent concreet dat Dommel geen toegang meer heeft tot het vaste of het mobiele netwerk.