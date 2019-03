“Onberispelijke politieman” krijgt twee jaar cel voor aanranding minderjarigen

Gent / Gavere - Een man uit Gavere is woensdagochtend tot twee jaar cel met uitstel veroordeeld voor de aanranding van drie minderjarige jongens. “Er is geen reden om te twijfelen aan de verklaringen van de slachtoffers”, aldus de rechter. De feiten werden gepleegd binnen een geloofsgemeenschap. Door de veroordeling moet de man ook meteen stoppen met het coachen van een Gentse jeugdploeg.

De correctionele rechtbank in Gent ziet in haar vonnis “geen enkele reden om te twijfelen aan de verklaringen van de toen minderjarige slachtoffers”, begon rechter Hans De Waele woensdagochtend zijn vonnis. “Alle feiten waarvan sprake werden bewezen verklaard. U wordt veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel. Als u nieuwe feiten zou plegen, wordt u alsnog naar de gevangenis gebracht.”

Voor hem stond een man uit Gavere die door het parket werd vervolgd voor aanranding van drie minderjarige jongens tussen 2004 en 2013. “Meneer zonderde de jongens af van de groep, om hen nadien op een gelijkaardige manier te betasten aan hun geslachtsdelen. Een duidelijke vorm van aanranding.”

Geloofsgemeenschap

De feiten werden gepleegd binnen de context van een geloofsgemeenschap waar de man deel van uitmaakte. Volgens de man ziet men hem daar sinds 2014 als de duivel omdat hij homoseksueel is, en dat binnen die gemeenschap not done is. “Ik heb die feiten echt niet gepleegd”, hield hij zijn onschuld vol tijdens de behandeling van de zaak.

“Mijn cliënt is al jarenlang actief in jeugdsport en komt ook in zijn werk bij de politie vaak in contact met minderjarigen. Hij heeft een onberispelijke carrière tot nu toe, er zijn nog nooit problemen of klachten geweest”, pleitte zijn advocate. “Deze beschuldigingen kunnen zeer zware gevolgen hebben.”

Seksuele interesse in minderjarigen

Behalve de twee jaar cel met uitstel, werd de man ook voor tien jaar uit zijn burgerrechten ontzet. “Dat is verplicht bij elke veroordeling voor zedenfeiten”, aldus de rechter. “Wat niet verplicht is, maar wat we wel opleggen, is een totaal verbod om nog in contact te komen met minderjarigen. Zowel op professioneel vlak als in uw vrije tijd moet elk contact vermeden worden, omdat het voor de rechtbank bewezen is dat u een zekere seksuele interesse hebt in minderjarige jongens.”

Voor de man betekent dat laatste dat hij zijn activiteiten als coach bij een Gentse jeugdploeg onmiddellijk moet stopzetten. Of hij aan de slag kan blijven als inspecteur van de politie, is niet duidelijk. “Dit is voor u een zware dobber, maar de rechtbank heeft die beslissing in eer en geweten genomen. U heeft dertig dagen de tijd om alles goed na te lezen en eventueel beroep aan te tekenen”, besloot rechter De Waele, waarop de veroordeelde man nee-schuddend naar buiten wandelde.

De drie slachtoffers kregen schadevergoedingen van 2.500 en 2.750 euro toegewezen. Ook de ex-vrouw van de man kreeg 1 euro provisionele schadevergoeding toegekend.