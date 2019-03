Pech voor Moeskroen. Het seizoen van Manuel Benson is afgelopen. De 21-jarige winger heeft een scheurtje in de meniscus en hij onderging al een operatie. Benson moet ook een kruis maken over het EK in Italië met de Rode Duivels U21.

Zien we Manuel Benson ooit nog in het shirt van Excelsior Moeskroen? De kans is zeer klein. De vleugelspeler wordt gehuurd van Racing Genk. De aankoopoptie bedraagt zo’n vijf miljoen. Het lijkt ons onwaarschijnlijk dat Les Hurlus zo’n bedrag kunnen ophoesten.

Manuel Benson bloeide onder coach Bernd Storck open tot een topper bij Moeskroen. De kwieke dribbelaar was in 22 optredens in de competitie goed voor acht assists en twee goals. Ook in de Beker van België kwam hij twee keer tot scoren.