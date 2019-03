Milde straffen voor cipiers en directrice van gevangenis Vorst die terechtstonden voor mishandeling en vernedering van gevangenen

Vorst - De 22 cipiers en de directrice van de gevangenis van Vorst die terechtstonden voor de mensonterende behandeling van enkele gedetineerden, hebben woensdag milde straffen gekregen. Vijf cipiers werden vrijgesproken, veertien anderen kregen voorwaardelijke straffen tot twintig maanden en nog drie anderen en de directrice kregen opschorting van straf.

Het Brusselse gerecht voerde al sinds 2014 een onderzoek naar de cipiers van de beruchte D-vleugel van de gevangenis: daar waar de nieuwe gedetineerden arriveren. Onder advocaten bestond al jaren het gerucht dat een kleine groep er gedetineerden mishandelde. Gevangenen zouden worden geslagen, vernederd, en voor het minste opgesloten in de isoleercel. In totaal zouden tien gedetineerden tussen april 2014 en februari 2015 mishandeld zijn. “Er zat iets goed fout in die gevangenis”, verklaarde Denis Bosquet, voorzitter van het Comité van Toezicht, eerder al. “Er kwamen heel veel klachten tot bij ons , die we doorspeelden aan het parket.”

Na een zoveelste klacht voerde het Brusselse parket in juni 2015 een huiszoeking uit in de gevangenis, en bij cipiers thuis. Na verder onderzoek werden 22 cipiers en de directrice voor de rechter gesleept.

Vijf cipiers werden volledig vrijgesproken, veertien anderen kregen een voorwaardelijke straf tussen de twee en de twintig maanden en nog drie anderen en de directrice kregen opschorting van straf. De directrice en cipier Marc P. - die de bijnaam ‘Hitler’ kreeg en veroordeeld werd tot vijftien maanden met uitstel - gaan in beroep.