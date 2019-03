Graafmachine knalt tegen spoorwegbrug: brand en explosie

Borgerhout - Door een ongeval met een vrachtwagen is woensdag grote hinder ontstaan aan het kruispunt van de Noordersingel met de Turnhoutsebaan in het Antwerpse Borgerhout. Een vrachtwagen met een graafmachine erop reed tegen een spoorwegbrug, waarna brand en een explosie ontstond.

Een vrachtwagen met in de laadbak een kleine graafmachine wilde woensdagvoormiddag de stad in rijden, maar hield geen rekening met de hoogte van de graafmachine. Daardoor knalde die tegen de onderkant van een spoorwegbrug. “De graafmachine vloog in brand en er was ook een explosie”, zegt Wouter Bruyns van de Antwerpse lokale politie. “Dat ging gepaard met een enorme rookontwikkeling.”

(Lees verder onder de foto’s)

Foto: Frederik Beyens

Foto: Frederik Beyens

Foto: Frederik Beyens

Foto: Frederik Beyens

Een tiental bewoners werd preventief geëvacueerd uit hun huis en het treinverkeer werd stilgelegd. De brandweer bluste het vuur en de stadsingenieur kwam ter plaatse om de stabiliteit van de brug te controleren.

Autoverkeer was op de plaats van het ongeval lange tijd in beide richtingen niet mogelijk, maar ondertussen is de weg vrijgemaakt. Het ongeval had ook gevolgen voor het busverkeer van De Lijn.

Niemand raakte gewond.

Houd rekening met heel wat verkeershinder ter hoogte van het kruispunt Turnhoutsebaan - Noordersingel omwille van een ongeval. Mijd indien mogelijk de omgeving of zoek een alternatief. Hulpdiensten zijn te plaatse. https://t.co/E1BAfZKr80 — Politie Antwerpen (@PZAntwerpen) 27 maart 2019