Schoolpoort blijft dicht na onrust om geschorste student die eerder opstel schreef over aanslag

Kontich - De schoolpoort van het Sint-Jozefinstituut aan het Gemeenteplein in Kontich bleef woensdag uitzonderlijk dicht op advies van de politie. Er was ongerustheid ontstaan nadat een geschorste leerling had aangegeven tóch naar school te willen komen. Het gaat om de leerling die vorige week nog voor de rechtbank moest verschijnen omdat hij ernstige dreigementen had geuit in een opstel.

Vorige week verscheen een jongeman van 19 voor de correctionele rechtbank in Antwerpen nadat hij in een opstel had gedreigd met een aanslag. Voor een opdracht moest de scholier, die toen nog naar het Onze-Lieve-Vrouwinstituut in Boom ging, een antwoord formuleren op de vraag: “Wat zou je doen als je nog drie weken te leven had?”. De jongeman antwoordde: “Een ‘school shooting’” (een schietpartij op school, red.)

Een maand later meldde de directie het incident bij de politie en de jongeman werd opgepakt. Bij een huiszoeking werden drugs, een alarmpistool en een BB-gun gevonden. Hij zat vijf dagen in de cel en riskeert nu zes maanden cel met uitstel. Het vonnis daarvan wordt uitgesproken op 10 april.

Diezelfde student loopt ondertussen school op het Sint-Jozefinstituut in Kontich. Daar liep hij onlangs een schorsing op: hij mag pas na de paasvakantie terugkomen. Maar onder de scholieren verspreidde zich het gerucht dat de knaap tóch van plan was om naar school te komen. Volgens sommige bronnen had hij tegen zijn medestudenten gezegd dat hij problemen zou komen zoeken.

De politie werd ingelicht en hield woensdagochtend en bij het aflopen van de school een oogje in het zeil aan de schoolpoort. “Het ging om stoerdoenerij, er was geen reden om te evacueren”, zegt Dirk Fonteyne van de politiezone Hekla.

Op advies van de politie besliste de school toch om de poort dicht te houden.

De schooldirectie benadrukt dat er geen reden is om aan te nemen dat de jongeman slechte bedoelingen zou hebben en zegt dus formeel dat er geen reden is tot paniek. Alle leerkrachten werden op de hoogte gebracht van de maatregel, die voorlopig enkel vandaag zou gelden. Ook de politie zegt dat er voorlopig geen reden is om de jongen te arresteren.