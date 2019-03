Hij overleefde de vliegtuigramp waarin bijna hele voetbalploeg van Chapecoense omkwam, maar stierf nu aan hartaanval tijdens wedstrijdje

Het lot is iets vreemds. De Braziliaanse journalist Rafael Henzel was één van de zes overlevenden van de vliegtuigramp waarin bijna de hele voetbalploeg van Chapecoense om het leven kwam in november 2016. Dinsdag overleed hij echter aan een banale hartaanval tijdens een voetbalwedstrijdje. Hij was amper 45 jaar oud.

Op 28 november 2016 crashte de LaMia Airlines-vlucht 2933 in Colombia, met 77 mensen aan boord (68 passagiers en 9 bemanningsleden). Onder hen de voetbalploeg van Chapecoense, die naar Colombia op weg was om er de finale van de Copa Sudamericana tegen Atlético Nacional te spelen. Slechts zes passagiers overleefden de ramp: drie spelers, twee bemanningsleden en Rafael Henzel, die voor de plaatselijke radio werkte.

Hij schreef later een boek over de tragedie “Viva como se estivesse de partida” of “Leef alsof je weggaat” en was net terug van een reis naar Europa, waar hij op het Thinking Football Film Festival in Bilbao mee “Nossa Chape” kwam voorstellen, een documentaire over de vliegramp.

De club reageerde aangeslagen op het overlijden. “Het is met diepe spijt en ontsteltenis dat we moeten zeggen dat Rafael Henzel is overleden. Hij was een symbool geworden voor de wederopbouw van de club.”

A Associação Chapecoense de Futebol vem a público a fim de manifestar o profundo pesar e toda a consternação pela notícia do falecimento do jornalista Rafael Henzel, ocorrido na noite desta terça-feira. pic.twitter.com/sbtBSM5NQv — Chapecoense (@ChapecoenseReal) 27 maart 2019