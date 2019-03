Mama slachtoffer aanslag in Nieuw-Zeeland sterft “aan gebroken hart” op dag dat haar zoon wordt begraven

De mama van de 38-jarige Kamel Darkish (38), een van de slachtoffers van de aanslag in Nieuw-Zeeland, is op de dag van de begrafenis van haar zoon overleden aan ‘een gebroken hart’, zo gelooft haar familie.

Saud Abdelfattah Mhaisen Adwan woonde vrijdag de begrafenis van haar zoon Kamel bij. Hij was een van de slachtoffers van de aanslag op een moskee in Chirstchurch in Nieuw-Zeeland. Daarbij kwamen 50 mensen om. Een blanke schutter opende er het vuur tijdens het vrijdagsgebed in de Al Noor moskee.

Kamel, een vader van drie, was pas onlangs vanuit Jordanië naar Nieuw-Zeeland verhuisd en wachtte op zijn vrouw en kinderen die pas zouden komen wanneer hun woning in orde was. Hij was in de moskee op het moment van de aanslag en stierf.

Vrijdag, na de begrafenis, werd zijn moeder onwel en stierf. “Van verdriet”, zegt de familie. Volgens haar 33-jarige neefje was ze met een pijnlijke maag naar bed gegaan en later dood aangetroffen.

Volgens de familie is Saud Abdelfattaah Mhaisen Adwen het 51ste slachtoffer van dolle schutter.