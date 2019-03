Daar zijn de eerste muggen en ze hebben bloed geroken

De eerste muggen en muggenbeten zijn al gesignaleerd. “Dat is normaal, de lente is begonnen”, zegt het Tropisch Instituut. Natuurkundigen kijken dit jaar met meer dan normale spanning uit naar de lente. Eindelijk kunnen ze de schade opmeten van de hittegolf van vorige zomer.

Niets geeft meer zekerheid dat de lente er is dan een zwermpje muggen. Die worden nu overal in Vlaanderen gesignaleerd. “De muggen die we nu zien, hebben ofwel als larve of als volwassen mug overwinterd. Veel muggen doen dat in septische putten. Je kan ze daar houden door je put met gaas af te sluiten. Anders vliegen ze er nu dus uit”, zegt Patrick Grootaert, van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.

Ze hebben bloed geroken

Of het licht dan wel de hogere temperaturen de muggen uit hun winterslaap wekken, heeft de wetenschap nog niet met zekerheid achterhaald. Wel is zeker dat die eerste vrouwtjesmuggen al steken. Ze zijn op zoek naar het eiwit in ons bloed dat ze nodig hebben voor de ontwikkeling van hun eitjes.

Dagpauwoog.

Natuurkundigen keken reikhalzend uit naar deze lente. Eindelijk wordt de schade die de hittegolf van 2018 mogelijk aanrichtte duidelijk. Wim Veraghtert van Natuurpunt ziet toch wat “schadegevallen”. Hij noemt de dagpauwoog-vlinders. “Het is nu al duidelijk dat er daarvan dit jaar minder zullen zijn. Deze soort legt zijn eitjes op distels. Door de hete zomer zijn veel distels verdord , waardoor de eitjes zonder voedsel vielen.”

Citroenvlinders hebben de hete zomer beter overleefd. Eind februari - met het mooie weer dan - meldden ze zich al massaal in het zwerk. Helaas stonden toen al amper bloemen in bloei, dus vonden de vlinders geen voedsel. Ze kropen dan maar weer in boomholtes of onder dorre bladeren. Deze week komen ze weer buiten. Net zoals de bijtjes, die nectar hebben geroken.

Een wants.

Wees lief voor de wantsen

Wim Verachtert doet nog een oproep voor de wantsen. Tien jaar geleden waren ze nog vrij uniek. Vorige herfst explodeerde hun populatie. Veel wantsen kwamen afgelopen winter bescherming zoeken in de huizen. Nu willen ze naar buiten. “Als je er eentje in je huis ziet, trap hem dan niet dood - hij deed geen kwaad in je huis - maar zet hem gewoon buiten”, vraagt Wim Veraghtert van Natuurpunt.