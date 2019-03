Al 1.000 euro geboden voor carnavalskop van Bart De Wever

Carnaval is door de straten getrokken, dus veilen de groepen nu hun wagens en attributen op tweedehandssites. De Zwisjelmoizen van Aalst verkopen zes politieke kopstukken. Voor Bart De Wever wordt nu al 1.000 euro geboden.

De Wever is de grootste kop die de Zwisjelmoizen ooit bouwden: 3,8 meter hoog, 2,7 breed. “Er is zeker vier man nodig om hem op te tillen”, zegt Pieter De Nil van de Zwisjelmoizen. “We maken er een erezaak van om elk jaar nieuwe koppen te maken. Daarna worden ze geveild op onze Facebook-pagina. Meestal haalt een kop 200 euro. Maar van De Wever verwachten we toch meer.”

Bart De Wever was zelf ook geïnteresseerd. De week voor de stoet uitreed, is hij komen kijken. Hij was tevreden met de gelijkenis en wilde hem graag kopen. Zover kwam het niet want uiteindelijk bleek De Wevers tuin te klein voor die grote kop.

“Peeters wordt moeilijk”

Naast De Wever zijn ook nog de koppen van Jan Jambon, Kris Peeters, Theo Franken,Charles Michel en Maggie De Block te koop. De Zwisjelmoizen hopen daar telkens 250 euro voor te krijgen. Voor Maggie De Block is er al interesse. “Maar Kris Peeters wordt een moeilijke”, zegt Pieter De Nil.

