240 miljoen euro om bloed van de handen te wassen, maar reputatie van steenrijke filantropen lijkt niet meer te redden

Miljarden verdiende de Amerikaanse doktersfamilie Sackler met hun bedrijf Purdue Pharma en pijnstiller Oxycontin. Maar nu moeten ze daarvan 270 miljoen dollar (240 miljoen euro) aan de staat Oklahoma betalen. De schikking is een mijlpaal in de strijd tegen opioïdenverslaving. Of toch vooral in de poging om de producenten van de verslavende middelen mee te laten betalen.