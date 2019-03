China schrapt homoscènes uit de film “Bohemian Rhapsody”

De Oscarwinnende film over zanger Freddie Mercury is in China te zien zonder homoscènes. Homoseksualiteit is weliswaar legaal, maar de overheid treedt op als homo’s in beeld komen. Uit schrik dat de jeugd zou worden “verleid”, zegt VRT Nws.

Ten minste tien scènes heeft de Chinese overheid geknipt uit “Bohemian Rhapsody”, de film over het leven van Freddie Mercury en zijn groep Queen. Alles wat verwijst naar homo- en biseksualiteit is verdwenen. Wanneer de zanger aan de groep vertelt dat hij aids heeft, wordt dat woord weggebliept.

De film is in China door de censuur zo’n drie minuten korter dan bij ons.

Stijn Deklerck, China- en homorechtenspecialist aan de Universiteit Gent, zegt dat homoseksualiteit sinds 1997 niet meer strafbaar is in China en sinds 2001 ook geschrapt van de officiële lijst van geestesziekten. Niettemin zijn er veel regels en wetten van kracht tegen het “afbeelden van homoseksualiteit in programma’s”.