Vader betrapt op rijden zonder rijbewijs, politie brengt kinderen dan maar zelf naar school

Diest - De politie van de zone Demerdal betrapte dinsdagmorgen een 28-jarige man uit Diest die zonder rijbewijs reed. In de wagen zaten vier kinderen.

De man werd bij een routinecontrole betrapt. Dat gebeurde aan de Delphine Alenuslaan in Diest. Omdat hij geen rijbewijs kon voorleggen, werd het voertuig aan de ketting gelegd.

In de wagen zaten vier kinderen die de man naar school en een kinderdagverblijf wilde brengen. Uiteindelijk nam de politie die taak van de vader over en bracht hen in een politievoertuig weg.