Beroepsmilitair F.P. (44) moest woensdag voor de politierechtbank verschijnen. Hij wordt er van beschuldigd dronken achter het stuur te hebben gezeten toen hij Steve Bruijns in november dodelijk aanreed. De familie hoopt het pijnlijke hoofdstuk af te kunnen sluiten.

Nagelbijtend zat de familie van de 27-jarige Steve Bruijns de zitting voor de politierechtbank in Vilvoorde af te wachten. Zeker omdat de zaak over het ongeval van hun zoon eigenlijk al twee keer had ...