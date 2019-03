Dit kasteel van ruim 50 miljoen euro gaat tegen de vlakte na klachten van buren, eigenaar dacht er met een boete van af te komen

Ook de rijken der aarde moeten een bouwvergunning aanvragen wanneer ze willen uitbreiden. De eigenaar van dit gigantische kasteel Diter, aan de Zuid-Franse Riviera, vroeg en kreeg zo een vergunning. Alleen, hij bouwde en bleef maar bouwen. Het kasteel, de waarde wordt op zo’n 50 miljoen euro geschat, moet nu afgebroken worden na klachten van ‘naaste’ buren.

Château Diter, met een bewoonbare oppervlakte van 3.000 vierkante meter, was ooit een landhuis te midden van een olijfplantage. De Fransman Patrick Diter kocht het stulpje, tussen Sartoux en Grasse, zeventien jaar geleden en vroeg een vergunning aan om het te verbouwen. Die kreeg hij snel want het gemeentebestuur was maar al te blij dat het pand eindelijk weer zou opgeknapt en bewoond worden.

Maar eens begonnen, wisten de nieuwe eigenaars van geen ophouden meer. Ze bouwden en bleven bouwen. Het resultaat is het gigantische kasteel wat er nu staat. Met verschillende bijgebouwen, prachtig aangelegde tuinen, stallen, een groot zwembad.

Onlangs nog werd een nieuw glazen gebouw van 400 vierkante meter in gebruikt genomen. “Ideaal voor feestjes”, zei de eigenaar nu in de rechtbank. Want het pand kan gehuurd worden voor feesten. Kostprijs: 75.000 euro per dag.

Eerst de bouwwerken en nu de jetset die hier arriveert in luide sportwagens of per privéhelikopter, de buren waren het al langer beu. Ook al ligt de dichtstbijzijnde villa zo’n 500 meter verderop, toch belden de bewoners geregeld naar de politie voor geluidsoverlast. Maar ze kregen amper gehoor. Tot ze ontdekten dat het kasteel in een bosgebied ligt waar in feite niet mocht gebouwd worden. Zeker niet zo’n mastodont.

Beperkte werken

Toen ze voor de aanvang van de zoveelste verbouwingswerken naar het gemeentehuis trokken om de plannen te bekijken, deden ze de opmerkelijke ontdekking. De buren hadden wel degelijk vergunningen gevraagd en gekregen voor al die werken. Of beter: voor beperkte werken. Niet om de villa om te toveren tot een kasteel. Bingo, dachten ze en trokken naar de rechter.

Diter maakte zich aanvankelijk nog weinig zorgen. Hij zou er wel van af komen met een boete, dacht de invloedrijke Fransman wiens kasteel onlangs nog als decor werd gebruikt in de Italiaanse tv-reeks ‘Riviera’ en voor X-factor.

Maar de rechter in Aix-en-Provence gaf de buren over de ganse lijn gelijk. En ook in beroep haalden ze hun slag thuis. De villa moet nu uiterlijk binnen anderhalf jaar tegen de grond en de buren krijgen er nog een schadevergoeding bovenop.