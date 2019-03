Bayern München doet eens gek en maakt van Franse wereldkampioen Lucas Hernandez de duurste verdediger ooit

Volgend seizoen speelt Lucas Hernandez niet langer in de kleuren van Atlético Madrid, wel in die van Bayern München. De 23-jarige Fransman maakt voor 80 miljoen euro de overstap naar de Bundesliga, een absoluut record voor Der Rekordmeister. Het vorige was 41,5 miljoen voor Corentin Tolisso van Olympique Lyon).

“Dit is een zeer belangrijke dag in mijn carrière”, aldus de Fransman. “Bayern München is een van de grootste clubs ter wereld. Ik ben enorm trots dat ik hier aan de slag kan. Ik wil graag de mensen bij Atlético en in het bijzonder de directie, de technische staf, mijn ploeggenoten en de fans bedanken voor twaalf geweldige jaren. Atlético zit voor altijd in mijn hart. Nu kijk ik vooral uit naar mijn volgende uitdaging in het shirt van Bayern München.”

De wereldkampioen en polyvalente verdediger tekent voor vijf jaar in Duitsland, waar hij de tweede defensieve versterking wordt na zijn landgenoot Benjamin Pavard (Stuttgart). Hernandez is ook meteen de duurste verdediger ooit aangezien hij 1,2 miljoen meer kost dan Virgil van Dijk. In totaal speelde de 23-jarige Fransman 110 wedstrijden voor Atlético, waarmee hij de Europa League en Europese supercup won in 2018.