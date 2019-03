Immoporno: we doen het allemaal wel eens, en we hoeven ons er helemaal niet voor te schamen

De Belg kijkt graag binnen bij een ander, dat is duidelijk. Elke dag surfen 300.000 mensen naar immoweb.be, en dat is heus niet allemaal om te kopen. Wel om te kijken. Zoals Annelies uit 'Blind getrouwd' al moest toegeven: heerlijk om door te scrollen. Net zoals meer dan tienduizend mensen door de woning van Koen Wauters heen scrollden. Maar waarom doen we dat toch? En is dat constante vergelijken wel gezond?