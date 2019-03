Politie waarschuwt voor valse klusjesmannen die stormschade willen herstellen

Een goede vakman vinden die ook nog snel kan komen, is niet evident. Als ze hun diensten spontaan komen aanbieden, moet je op zijn minst extra voorzichtig zijn, zo waarschuwt de politie na een reeks klachten.

Onder meer in de politiezone KLM (Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise) kreeg de politie de jongste dagen verschillende meldingen over opdringerige klusjesmannen.

Ze maken misbruik van de storm van enkele weken geleden en zeggen dat ze bij het passeren toevallig gezien hebben dat er schade is aan de woning, vooral aan het dak. Nu ze toch in de buurt zijn, kunnen ze alles onmiddellijk herstellen. Maar ze vragen vooraf geld om materiaal te kopen en keren niet meer weer. Of ze rekenen nadien veel te veel geld aan voor werken die ze feite niet of slecht hebben uitgevoerd.

“Wanneer je reparaties laat uitvoeren, is het altijd het beste dat je zelf iemand laat komen en niet ingaat op mensen die ‘toevallig’ voorbijrijden en hun diensten aanbieden. Signaleer mensen die komen aanbellen met verdachte voorstellen altijd aan de lokale politie”, klinkt het.