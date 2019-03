Dit luxeappartement kocht Britse regering om na Brexit handelsakkoorden te sluiten

De Brexit zou het land heel veel geld besparen, zo luidde de belofte van de Brexiteers tijdens het referendum in 2016. Dat de Britse regering een luxeappartement van 14 miljoen euro kocht in hartje Manhattan om na de Brexit te onderhandelen over handelsakkoorden, zet dan ook kwaad bloed.

Het appartement beslaat met 574 vierkante meter de volledige verdieping van 50 United Nations Plaza, een 42 verdiepingen tellende wolkenkrabber vlakbij het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in Manhattan. Het herbergt een eetkamer, een woonkamer, bibliotheek, professionele keuken met ijsmachine en wijnkoeler, vijf suites met inloopkasten, twee gastenverblijven en in marmer afgewerkte badkamers met een adembenemend uitzicht over New York. Verder nog in het gebouw: een zwembad van 75 meter en een welnesscentrum met fitnesscentrum, sauna en stoombad.

En, zo ontdekte The Guardian, het appartement werd op 14 maart voor omgerekend 14 miljoen euro aangekocht door de Britse regering. Jeremy Hunt, de minister van Buitenlandse Zaken, zag persoonlijk toe op die aankoop. Het ‘optrekje’ wordt namelijk de nieuwe thuis van topdiplomaat Antony Phillipson, momenteel de Britse consul-generaal in New York.

Phillipson kreeg van de Britse regering namelijk de opdracht om eens de Brexit een feit is - wanneer dat dan ook mag zijn - nieuwe handelsakkoorden voor het Verenigd Koninkrijk af te sluiten met onder meer de Verenigde Staten en Canada.

Belastinggeld

Nadat The Guardian dinsdag het nieuws bracht over de aankoop van het luxe-appartement, barste de kritiek al snel in alle hevigheid los. ‘De overheid smijt het geld van de belastingbetaler over de balk’, kopten tabloids The Sun en The DailyMail. “Een paradijs voor ambtenaren!” Op Twitter zeggen critici dan weer dat de regering geen geld had om de slachtoffers van de brand in de Grenfelltoren te vergoeden, maar “blijkbaar wel voor een luxeappartement”.

Volgens de Britse regering valt de aankoop echter volledig te rechtvaardigen. “We hebben de beste deal en prijs-kwaliteitverhouding bedongen”, meldt het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken in een persbericht. “Het pand zal het Verenigd Koninkrijk helpen promoten in de belangrijkste handelsstad van onze grootste exportmarkt.” Bovendien, zo belooft het ministerie, zal de huidige residentie van Phillipson, in 2nd Avenue, worden verkocht.

