Kim Clijsters investeert in natuurlijke sportvoeding

De voormalige tenniskampioene Kim Clijsters stapt in het kapitaal van de Hasseltse vennootschap Organic Sports Food. Dat is de producent van het sportvoedingsmerk Innerme (energierepen en -drankjes, proteïneproducten en gels), opgericht door triatleet Dirk Baelus. Clijsters investeert 100.000 euro in het bedrijf, zo blijkt uit een akte in het Staatsblad.

“Na het einde van mijn tenniscarrière bleef gezonde en natuurlijke voeding een belangrijke rol spelen in mijn sport- en gezinsleven. De samenwerking met Innerme is dan ook een project dat mij na aan het hart ligt”, zegt de gewezen kampioene.

Clijsters en Dirk Baelus leerden elkaar al in 2013 kennen: “Wat ik me nog goed herinner, is dat ik in 2013 op een sportevenement aan de kust stond”, zegt Dirk Baelus. “Kim was meter van dat evenement. Zij is me toen letterlijk een schouderklop komen geven omdat ze destijds al fan was van Innerme. Later gaf ik Kim nog een workshop over natuurlijke voeding.” Behalve aandeelhouder wordt Kim Clijsters ook ambassadrice van het sportvoedingsmerk.

