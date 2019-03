Op reis in Frankrijk gestolen camper van Johan (63) is terecht (maar in welke staat?)

Middelkerke - Twee weken geleden kwam de vakantie van Johan Verweirder (63) uit Westende abrupt ten einde. De camper waarmee hij met zijn dochter (35) en kleindochter (5) door Frankrijk reisde, was gestolen. “Maar dinsdag kregen we te horen dat ze hem hadden gevonden”, aldus Verweirder op Radio 2. Ook de dieven zijn gevat.

“Ik kreeg dinsdag een mailtje van een Franse politieman uit een dorpje iets ten noorden van waar de mobilhome werd gestolen”, zei Verweirder, een toeristische gids uit de Westhoek, woensdag op Radio 2. “Ik mag nu met hem contact opnemen.”

De camper werd een tijdje geleden al gevonden, maar de politie verzweeg dat nog even om de dieven te observeren. Nu zijn ook de daders gevat. “Het enige wat we nog niet weten, is of er schade is, in welke toestand onze mobilhome verkeert. Er werd ingebroken, dus er zal sowieso wel lichte schade zijn. Ik heb al contact gehad met de verzekering die de camper naar België kan brengen. Ze zouden ook tussenbeide komen als er eventueel spullen verdwenen zijn.”

Verweirder wil tot slot iedereen die zijn oproep heeft gedeeld, bedanken. “Ik was echt verwonderd hoeveel mensen met ons meeleefden. Ze zeiden: das gie van die camper? Ik ben heel blij met de aandacht.”