Roberto Martinez krijgt zijn zin: Pro League gaat zelf tactische camera’s financieren (en aparte beloftencompetitie vanaf volgend jaar)

De tactische camera’s op de Belgische velden komen er. De kleine clubs reageerden eerder verbolgen dat ze verplicht een dikke 80.000 euro moesten betalen voor het materiaal, maar de Pro League heeft nu besloten de technologie zelf te financieren. Verder komt er vanaf de zomer ook een echte beloftencompetitie. Een beslissing over een al dan niet nieuw competitieformat volgt pas in juni.

Roberto Martinez krijgt zijn zin. De bondscoach annex technisch directeur van de KBVB legde een tijd terug een plan neer om op elk Belgisch profveld camera’s te plaatsen om zo een grote, gedeelde videobank aan te leggen die gebruikt kan worden voor tactische analyse. Een idee waar de voetbalbond en de Pro League snel voor gewonnen was, alleen moesten de clubs zelf wel bijdragen aan de kosten: 84.000 euro in totaal, verspreid over drie jaar. Bij veel kleine clubs zette dit kwaad bloed, maar gisteren tijdens de Algemene Vergadering van de Pro League werd beslist dat de clubs zelf niets moeten bijdragen. De bijdrage van alle 24 clubs zal gehaald worden uit het commerciële budget van de Pro League zelf. Totaalsom: zo’n twee miljoen euro over drie seizoenen.

Foto: Olivier Matthys

Echte beloftencompetitie in de maak

Verder weinig nieuws vanuit de Algemene Vergadering van de Pro League. Of vanuit de Raad van Bestuur die vooraf plaatsvond. Het competitieformat werd niet besproken, net als de toekomst van kunstgrasvelden niet aan bod kwam. Wel werd er beslist vanaf het seizoen 2019-2020 een beloftencompetitie in te voeren. Een echte. Clubs zullen niet langer oudere spelers kunnen opstellen, voortaan mag een beloftenploeg bestaan uit maximum drie spelers die ouders zijn dan 21. Maximum één van hen mag ouder zijn dan 23, de twee andere moeten onder die leeftijd blijven. Minstens zeven van de spelers moeten hun opleiding – minstens drie jaar voor hun achttiende – genoten hebben in België.

De nieuwe competitie zal opgesplitst worden in een eerste klasse met acht ploegen die drie keer tegen elkaar zullen spelen en een tweede klasse met zestien ploegen die twee keer tegen elkaar zullen spelen. Er zijn twee dalers en bijgevolg ook twee stijgers. Welke club waar belandt, wordt bepaald door welke clubs de afgelopen jaren de beste jeugdopleiding gecreëerd hebben. Het seizoen dat volgt, is een testseizoen. Als men tevreden is, wordt het format doorgetrokken. De matchen worden gespeeld op maandag. Tot slot werd ook bekendgemaakt dat er voortaan twee miljoen wordt getrokken uit de pot TV-geld om clubs die de afgelopen reguliere competitie jongeren speelkansen gegeven hebben, te belonen. Zulte Waregem, winnaar van dit klassement, neemt het grootste deel van de koek weg.

Foto: Olivier Matthys

Foto: Olivier Matthys