Rechter legt schuld voor kletterende burenruzie bij uitbaters pizzeria: “Het stopt vandaag of jullie vliegen de cel in”

Gavere - In de rechtszaak rond de aanhoudende pesterijen aan het adres van juwelier Dekens op de Markt in Gavere, heeft de juwelier gisteren over de hele lijn gelijk gekregen. Zijn Italiaanse buren werden tot 18 maanden cel met uitstel veroordeeld voor jarenlange belaging.

“Meer dan drie jaar lang was onze levenskwaliteit volledig weg. Deze rechter kende zijn dossier tot in de puntjes en begrijpt wat voor leed ons al die tijd is aangedaan, zulke rechters moeten we koesteren.”

Juwelier Raphaël Dekens is tevreden dat hij woensdag over de hele lijn gelijk kreeg van de Gentse rechtbank in de zaak rond de jarenlange belaging. Slachtafval, bleekwater en zelfs pornografische afbeeldingen werden ingeschakeld om de familie Dekens te pesten.

“Het Italiaanse koppel maakte zich schuldig aan systematische en onophoudelijke pesterijen. De rust van de familie Dekens is zeker verstoord. Het koppel wist dat ze zich schuldig maakten aan belaging, maar dat weerhield hen er niet van door te gaan”, aldus de rechter.

De Italianen werden tot achttien maanden cel met uitstel en een boete van 2.400 euro, waarvan de helft met uitstel, veroordeeld.

“Laat het duidelijk zijn”, ging rechter De Waele verder. “Het stopt vandaag. Als jullie de rust van de familie Dekens nog verstoren, vliegen jullie de cel in.”

Ook juwelier Dekens zelf werd door het parket vervolgd, omdat hij heel wat video- en fotomateriaal maakte van zijn Italiaanse buren.

“Het staat vast dat meneer Dekens voortdurend en herhaaldelijk beeldmateriaal van zijn buren verzamelde”, aldus de rechter. “Hij werd geconfronteerd met pesterijen en voelde zich in de steek gelaten door de overheid, en wilde zelf bewijsmateriaal verzamelen.”

De rechter oordeelde dat “het feit dat Dekens op een onhandige en onophoudelijke manier beeldmateriaal verzamelde, hem nog niet schuldig maakt aan belaging”. “Er is geen sprake van opzettelijke verstoring van de rust, dus volgt de vrijspraak.”

Extra schadevergoeding

Alles samen moeten de Italianen 10.000 euro aan schadevergoedingen betalen aan de familie Dekens. Het juwelierskoppel krijgt elk 3.500 euro, de dochter van de familie krijgt 1.500 euro. Voor de kleinkinderen van juwelier Dekens moet 750 euro per kind op een geblokkeerde rekening worden gestort.

“Het is een begin, maar we zijn er nog niet”, klinkt het. “Dit vonnis opent deuren om al onze andere schade te verhalen. Wij hebben hier jarenlang zwaar van afgezien, hebben heel wat medische schade geleden en hebben er nog andere financiële weerslag van. In beroep gaan we ook die financiële schade terugvorderen”, klonk het vastberaden bij de juwelier.