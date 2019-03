Hij was amper 24 toen hij burgemeester werd, maar hij had dan ook al geleefd voor twee: “Normaal zorgt een mama voor haar kinderen, niet andersom”

Staden -

Burgemeester met een beugel, zo noemt hij zichzelf. 24 jaar oud was hij toen hij voor het eerst burgemeester van Staden werd. Nu, nog altijd maar 31, schrijft Francesco Vanderjeugd een boek over zijn leven tot nu toe. En over de psychoses van zijn moeder, die geregeld in de psychiatrie zat. “Door de zorgen in mijn jeugd ben ik gevoeliger dan anderen. Maar dat maakt me ook sterker.”