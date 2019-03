Vandalisme op kerkhof van Wevelgem is werk van 12-jarige

Wevelgem - De vandaal die meer dan dertig graven vernielde of beschadigde op het kerkhof van Wevelgem is geïdentificeerd. Het gaat om een jongen van amper twaalf.

Foto’s van overledenen met een barst in. Foto’s die afgerukt zijn. Gedenkstenen die stuk geslagen zijn. Brokstukken en ornamenten in de vijver gegooid. De ravage was enorm op de nieuwe begraafplaats in de Moorselestraat in Wevelgem. Maandagmiddag hield een vandaal er lelijk huis. De dader, die was intussen al gevat door de politie. Het zou gaan om een 12-jarige jongen die in de buurt woont.

In zijn driftbui vernielde hij zo’n 35 graven, allemaal op het gedeelte aan de vijver en naast de strooiweide.

LEES OOK. Minstens 35 graven zwaar beschadigd op kerkhof Wevelgem: “Zeer spijtige zaak”

De gemeente stuurde alvast een brief naar alle getroffen familieleden. “De technische dienst haalde al de gedenkstenen en foto’s uit het water en verzamelde dat materiaal”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V). “Mensen kunnen de gemeente ook verwittigen bij schade.”

De politie noch het parket konden meer info geven over de dader. “Eventueel zullen we de dader confronteren met zijn daden. Dat deden we in het verleden ook al”, zegt Jan Seynhaeve.

De moeder van de jonge dader ging intussen zelf al naar de begraafplaats om haar verontschuldigingen aan te bieden voor de ravage die haar zoon aanrichtte. Maar dat viel niet bij iedereen in goede aarde. De kosten zullen mogelijk op haar en haar man verhaald worden.