Theresa May belooft haar ontslag na Brexit-deal, maar intussen is de chaos compleet

De Britse premier Theresa May hangt bijna uitgeteld in de touwen na een aantal nieuwe mokerslagen. Ze heeft beloofd ontslag te nemen zodra het Britse Lagerhuis haar Brexit-akkoord, dat al twee keer werd afgewezen, alsnog goedkeurt. De vraag blijft of er een derde keer gestemd zal worden. Kamervoorzitter John Bercow maakte duidelijk dat hij alle pogingen daartoe zal blokkeren tenzij die wat nieuws bevat. Daarmee is de chaos compleet.