Automobilist krijgt mobiel toilet het gezicht

Stel je voor. Je bent op de snelweg aan het rijden en plots vliegt er een mobiel toilet door je voorruit Het is wat een vrouw uit het Nederlandse Oud Gastel woensdagochtend is overkomen. Ze kreeg het gevaarte recht in het gezicht.

De vrouw reed rond halftien woensdagochtend op de A17 in de richting van Moerdijk. Ter hoogte van Oud Gastel, in de provincie Noord-Brabant, reed ze achter een vrachtwagen die geladen was met mobiele toiletten. Plots kwam er zo een plastiek toilet los, tuimelde van de aanhangwagen en boorde zich dwars door de voorruit van haar auto.

De vrouw werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. “Ze herinnert zich niets meer van het ongeval. Het is één zwart gat”, zegt een collega in de Nederlandse media.

Het is nog niet duidelijk of ze blijvend letsel zal overhouden aan het ongeval.