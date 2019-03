May belooft ontslag in ruil voor Brexit-deal

May is op weg naar het parlement. Foto: REUTERS

Theresa May belooft om ontslag te nemen als premier van het Verenigd Koninkrijk, op voorwaarde dat het parlement haar Brexit-deal goedkeurt. Dat heeft ze vandaag gezegd tijdens een overleg met haar partijgenoten.

Een deel van de haar partijleden eist al langer haar kop, omdat ze haar niet sterk genoeg vinden staan in de onderhandelingen. Omdat het Verenigd Koninkrijk ook na de Brexit nog zal moeten onderhandelen met de Europese Unie over de details van de deal, zijn ze Theresa May liever kwijt dan rijk. In de hoop op hun stem voor haar deal, geeft May hen nu haar zin.

“Ik heb de gemoedsgesteldheid in mijn fractie goed begrepen “, zei May tijdens de meeting. “Ik weet dat er verlangd wordt naar een nieuwe benadering en een nieuwe leider in de tweede fase van de Brexit-onderhandelingen en ik zal daar niet voor in de weg staan. Ik ben bereid om deze job eerder dan voorzien te verlaten als dat is wat juist is voor ons land en onze partij. Ik vraag iedereen in deze kamer om de deal te steunen zodat we onze historische taak kunnen volmaken en om de beslissing van het Britse volk om de EU te verlaten uit te voeren op een ordentelijke manier.”

Later op woensdagavond stemt het parlement over een reeks amendementen om te bepalen welke soort Brexit de voorkeur wegdraagt. Mogelijk komt daarbij ook voor een derde keer May’s Brexit-deal zelf op tafel.