Vorig jaar waren ze nog met drie winnaars, maar wie kroont zich tot beste frituur na de fusie?

Lovendegem / Zomergem / Waarschoot -

Lievegem telde vorig jaar nog drie beste frituren: ‘t Brochetje in Lovendegem, De Frieterie in Waarschoot en Frituur Nekke in Zomergem. Na de fusie kan er maar één meer de beste zijn. Nekke is inmiddels gesloten. Maken De Frieterie en 't Brochetje onder elkaar uit wie dit jaar wint, of gaat er nog een derde lopen met de felbegeerde Lievegemse titel?