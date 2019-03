Na Standard moet ook Anderlecht voor licentiecommissie verschijnen om extra uitleg te verschaffen

Niet alleen Standard, ook Anderlecht moet bijkomende uitleg gaan verschaffen om zijn licentie te krijgen. Terwijl het bij de Rouches gaat om een laat ingediend formulier over het stadiondossier, moet paars-wit vooral duiding geven over de recente kapitaalsverhoging van circa 30 miljoen euro. De Brusselaars worden begin april voor de licentiecommissie geroepen.

Bij een topclub als Anderlecht gebeurt het erg zelden dat die extra info moet geven aan de commissie, maar in Brussel maken ze zich geen zorgen. “De club zal alle info verstrekken over de kapitaalsverhoging. We verwachten geen verdere moeilijkheden in de afhandeling van het dossier”, klonk het.