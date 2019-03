Tom Van den Abbeele verlaat STVV en trekt naar NAC Breda

General Manager of Sports Tom Van den Abbeele neemt afscheid van STVV en trekt naar de Nederlandse Eredivisie club NAC Breda. Hij wordt er de nieuwe Sportief Directeur. Ongeveer een jaar geleden startte Van den Abbeele zijn functie bij STVV maar een nieuwe opportuniteit kruist nu zijn pad. Hij tekent een contract bij NAC Breda voor drie jaar.

Van den Abbeele verklaart zijn keuze voor NAC Breda: “Het is een mooie, nieuwe stap in de lijn van mijn ambitie. Ik zie het als een grote kans en uitdaging om aan de slag te gaan in Nederland. Uiteraard kende ik NAC al, aangezien ik het Nederlands voetbal ook op de voet volg, een echte traditieclub, net zoals STVV, met een enorme betrokkenheid waar ik graag deel van uit wil maken. Ik ga het avontuur vol overgave aan en hoop met mijn visie de stabiliteit terug te brengen en verder te bouwen aan het fundament dat er ligt. De successen van de jeugdopleiding spreken mij tevens aan, ik hoop dat ik daar ook mijn steentje aan bij kan gaan dragen.”

Van den Abbeele trok in het verleden zelf ook de voetbalschoenen aan, maar moest deze op twintigjarige leeftijd door een blessure in de wilgen hangen. Hij studeerde vervolgens af aan de Hogeschool van Gent en rondde de opleiding UEFA A af, een opleiding van vier jaar tot trainer/coach. Vanaf 2007 was hij actief binnen de jeugdopleiding van AA Gent, waar hij tot 2010 coach van de U17 en U19 was en daarnaast de verantwoordelijkheid droeg voor het aantrekken van nieuwe jeugdspelers. In de zomer van 2010 maakte hij de overstap naar Club Brugge om de rol van ‘Head of youth recruitment’ op zich te nemen. Tevens was hij er assistent-trainer van het tweede elftal. Na drie jaar gooide Van den Abbeele het over een andere boeg en werd hij (jeugd)scout voor onder andere Chelsea FC, Norwich City en PSV. In april 2018 werd hij gepresenteerd als General Manager of Sports bij STVV.

“Ik dank iedereen binnen STVV die mij de kans heeft gegeven om de uitdaging hier in Haspengouw aan te gaan”, zegt Van den Abbeele. Het was een heel mooi jaar waarin we toch enkele zaken hebben kunnen verwezenlijken. We herstructureerden de organisatie van de jeugdopleiding en we stonden heel dicht bij Play Off I met het eerste elftal”.