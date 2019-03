Marechaussee doet spectaculaire ontdekking in smokkelwagen

De Koninklijke Nederlandse Marechaussee, een politiedeel dat direct onder de Minister van Defensie valt, heeft dinsdag een enorme ontdekking gedaan in een BMW bij Venlo. In een verborgen ruimte achter twee passagierszetels vonden ze liefst 50.000 euro. De bestuurder van de wagen wilde het geld vermoedelijk smokkelen naar het buitenland. Hoe de verborgen ruimte werd opgemerkt, is niet bekendgemaakt.