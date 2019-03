NASA betaalt je 16.500 euro om twee maanden in bed te liggen

Zin om het er eens twee maanden goed van te nemen en er ook nog meer dan behoorlijk voor betaald te worden? Dan is deze ‘jobaanbieding’ van ruimteorganisatie ESA en NASA misschien iets voor u.

Voor een nieuw experiment zoeken ze immers 24 mensen die twee maanden lang in bed willen liggen. Wat krijg je daarvoor in de plaats? Maar liefst 16.500 euro.

De onderzoekers willen met het experiment testen wat voor effect in de ruimte zijn heeft op de lichamen van astronauten. Dat kan hier op aarde gesimuleerd worden door in bed te liggen. Ook willen ze zien of astronauten in de ruimte gezonder blijven als er kunstmatige zwaartekracht wordt toegepast op hen.

Kandidaten hoeven zich niet te vervelen terwijl ze in bed liggen. Ze krijgen lectuur en kunnen tv kijken en er worden ook regelmatig onderzoeken gedaan.

Let wel geïnteresseerden lezen best de kleine lettertjes van het contract. Want twee maanden in bed blijven betekent ook in bed naar het toilet gaan en je wassen. Door zo lang te liggen neemt ook de spiermassa af. En nog iets: liggen is liggen. Recht zitten in bed is dus verboden gedurende die twee maanden. Meer info over het experiment volgt.