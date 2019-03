Acties bij luchtverkeer duren voort

De luchtverkeersleiders stoppen voorlopig nog niet met hun acties. De directie van Skeyes kondigde woensdagavond aan dat er een voorakkoord was en dat de acties ten einde waren, maar de twee stakende vakbonden ontkenden dat meteen. “Met dit soort leugens torpedeert de directie het overleg”, zegt ACV-vertegenwoordiger Kurt Callaerts. “De acties gaan door, desnoods nog maanden aan een stuk.”

De directie kondigt aan dat er een bemiddelaar wordt aangesteld voor de discussie over de vraag of nachtshiften voor één of twee werkdagen tellen. Maar ACV eist een bemiddelaar voor alle punten van onenigheid bij de minister van Werk. “Zolang de contouren niet duidelijk zijn, zullen er geen acties worden gestopt.” De liberale vakbond VSOA sluit zich bij die oproep aan en blijft actievoeren. De socialistische ACOD staakt niet mee.