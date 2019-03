Imogen (3) kan niet meer lopen na vakantie in België

Het leven van Imogen, een 3-jarig Brits meisje, en van haar ouders is na een vakantie in ons land veranderd in een nachtmerrie. Van de ene dag op de andere kon het kind niet meer lopen. Het gevolg van een zeldzaam virus. Maar dat zagen Belgische dokters niet, klaagt de mama van het kind.

Het gezin Roberts uit Raunds, in de buurt van Northampton, bracht de eindejaarsfeesten in ons land door. In vakantieresort De Kempen in Mol huurden ze een huisje.

“Op vakantie kreeg onze dochter Imogen een verkoudheid”, zegt mama Holly in de Britse krant The Telegraph. “Niets ergs, dachten we.” Maar uit voorzorg en omdat ze koorts maakte, ging Holly met haar dochtertje toch naar het ziekenhuis. Daar dachten ze meteen aan een infectie op de luchtwegen en stuurde men haar naar huis.

Er leek ook niets ergs aan de hand. Het meisje at goed en speelde normaal. Toen ze de volgende dag naar huis reden, gedroeg ze zich nogal lusteloos. “We dachten dat het door de infectie aan de luchtwegen kwam. Maar de volgende ochtend kon ze plots niet meer op haar benen staan”, zegt haar mama.

Ruggenmerg

In een Brits ziekenhuis vonden ze wat ze in België niet zagen. Het meisje leed volgens haar ouders aan een zeldzame infectie aan het ruggenmerg. Met uitstraling naar haar benen. Ze kon zelfs haar tenen niet meer bewegen.

“Het was vreselijk om ons dochtertje zo te zien liggen”, gaat Holly verder. “Ik wou dat het een nachtmerrie was, waaruit ik kon ontwaken.”

Artsen dienden haar meteen medicatie toe om de ontsteking tegen te gaan. Daardoor veranderde Imogen, zegt haar mama. “Het vrolijke meisje was plots weg. Ze kreeg driftbuien, leek depressief en beet andere kinderen. Vooral uit frustratie omdat ze niet meer kon lopen.”

Intussen bezochten haar ouders verschillende ziekenhuizen met hun dochter. De kans dat ze opnieuw zal kunnen stappen is volgens de moeder vijftig procent. “Ze heeft nu een speciaal looprekje waarmee ze zich kan rechtzetten en wat stapjes kan zetten. Maar het herstel zal tijd vergen.”

Geld inzamelen

“We willen onze dochter laten behandelen in het revalidatiecentrum Neurokinex”, zegt Holly. “Om haar de beste kansen te geven op herstel, en op een gelukkige jeugd. Maar dat kost geld. Veel geld. En dat hebben we niet.”

Daarom zamelt de familie op verschillende manieren geld in. Zo is er een crowdfunding waarmee ze 10.000 pond (ongeveer 12.000 euro) proberen op te halen. Op 11 mei plant de lokale voetbalclub van Raunds een groot evenement. Een vriend van de ouders loopt in april een halve marathon om geld in te zamelen.

Wat de ouders erg kwetst is dat er achter hun rug wordt geroddeld. Dat ze geld willen verdienen met het leed van hun dochter. “Maar dat is niet zo, wij willen enkel het beste voor haar”, zegt Holly.