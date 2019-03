Werd de verzetsgroep die Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un wil afzetten, verraden door de Amerikanen?

Een verzetsgroep die het regime van Kim Jong-un wil omverwerpen, heeft de raid op de Noord-Koreaanse ambassade in Madrid van vorige maand opgeëist . Cheollima Civil Defense (CCD) is dezelfde groep die zich ontfermt over de dissidente neef van de Grote Leider en die zich zopas uitriep tot Noord-Koreaanse regering in ballingschap. Probleem: de namen van enkele leden zijn uitgelekt – door de Amerikanen, vermoeden ze. Ze vrezen nu terecht te komen op de hitlist van Kim Jong-un.