Chaos compleet: Brits parlement stemt alle alternatieven voor Brexit-deal weg

De Britse parlementsleden hebben woensdagavond alle acht de amendementen weggestemd die een alternatieve Brexit konden bieden. Alleen het uitstel van 29 maart naar 12 april overleefde.

Door het verwachte wegstemmen van de alternatieven blijft de deal van premier Theresa May de meest valabele optie, al is die eerder al twee keer door de parlementsleden naar de prullenmand verwezen. May hoopt haar deal er nog door te drukken en bood zelfs haar ontslag aan als dat haar partijleden zou overtuigen om het te steunen.

Door het ‘njet’ op de acht amendementen komt er dus geen nieuw referendum en trekt het Verenigd Koninkrijk haar officiële vraag aan de Europese Unie om te vertrekken, niet in. Maar ze stemden even goed tegen een no deal en tegen een verlengd verblijf in de douane-unie. Vrijdag is een derde stemming van May’s Brexit-deal gepland.