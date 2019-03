Paul Severs is weer wakker

Zanger Paul Severs is woensdagochtend opnieuw uit zijn coma ontwaakt. Maar het is volgens zijn zoon nog te vroeg om in te schatten wat de impact zal zijn. “Dit is zeker positief nieuws, maar we kunnen nog niet weten of er neurologische en motorische problemen zijn bijgekomen”, zegt zoon Christophe.

Wel kan hij weer autonoom ademhalen, maar communiceren is nog niet mogelijk. Zijn toestand is stabiel maar kritiek, zeggen de dokters. “Na enkele dagen zullen ze herevalueren of hij verder zelfstandig kan ademen of weer meer machinaal moet worden geholpen. Na drie dagen coma is dat niet zo simpel en moet hij een aantal dingen opnieuw aanleren die wij als evident beschouwen”, zegt zoon Christophe.

De schlagerzanger, vooral bekend van de hit Zeg ’ns meisje, kreeg twee weken geleden een hartaanval tijdens een fietstochtje vlak bij zijn huis.