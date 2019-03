SuperMario geeft bankaandelen vleugels

KBC: +2,9%. ING: + 2,5%. ABN Amro: +3,6%. Crédit Agricole: +3,56%. BNP Paribas: +2,2%. Société Générale: +1,94%. Deutsche Bank: +2,86%. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. De beleggers in bankaandelen konden gisteren nog eens opgelucht ademhalen. Met dank aan Mario Draghi. De Europese topbankier suggereerde op een conferentie voor ECB-watchers in Frankfurt bereid te zijn het extreem soepele geldbeleid bij te stellen als de rendabiliteit van de banksector te sterk onder druk zou komen te staan. “Indien nodig moeten we nadenken over mogelijke maatregelen die de gunstige impact van de negatieve rente op de economie behouden en de neveneffecten milderen”, zo zei SuperMario. Al hield hij wel een slag om de arm door erop te wijzen dat “de lage rendabiliteit van de banken geen onvermijdelijk gevolg is van de negatieve rente.” Een primeur!

De beurzen reageerden meteen. Op zo goed als elke Europese beursvloer kregen de bankaandelen vleugels. “Het was dan ook de eerste keer in lange tijd dat de ECB liet uitschijnen dat ze toch wel wat bekommerd is om de winstgevendheid van de banken”, zegt ING-hoofdeconoom Peter Vanden Houte. “Want die staat al langer onder druk, en wel op twee terreinen. Door het soepele geldbeleid van de centrale bank zitten de banken met grote cashoverschotten, die ze bij de ECB moeten ‘parkeren’ maar waarvoor ze wel een negatieve rente (-0,4 procent, nvdr.) moeten ophoesten. Het gaat alles samen om 1,842 miljard euro, waarvoor ze de ECB dus 0,4 procent moeten betalen op jaarbasis. Daarnaast staat ook het klassieke verdienmodel van de banken onder druk, doordat er nog amper verschil is tussen de rente op de korte en de lange termijn, terwijl dat verschil net een belangrijke bron van inkomsten is voor de banken. Die toestand is op termijn onhoudbaar, natuurlijk. Dat de ECB dat nu halvelings toegeeft, was voor vele beleggers blijkbaar het signaal om opnieuw bankaandelen op de kop te tikken”, aldus nog Peter Vanden Houte.

De suggestie van Draghi betekent echter niet dat de ECB nu plots het geweer van schouder zal veranderen. Begin deze maand besliste de ECB om haar historisch lage rentetarieven nog minstens tot 2020 op het huidige niveau te houden. En nog geen twee weken geleden noemde onze landgenoot Peter Praet, hoofdeconoom van de ECB, de negatieve rentes “een krachtig middel om onze inflatiedoelstelling te halen”. Hij onderstreepte toen dat de neveneffecten worden goedgemaakt door de positieve effecten van de lage rente voor bedrijven en gezinnen die geld willen lenen.